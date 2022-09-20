Видео: воровка пыталась украсть продукты на глазах у полицейского в Пушкине

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: неизвестная попыталась украсть продукты из магазина в Пушкине, но не смогла скрыться от сотрудника полиции.
На кадрах видно, как воровка выбегает из магазина. Полицейский вместе с сотрудниками магазина догнал женщину. Затем ее отвели обратно для выяснения обстоятельств произошедшего.
Автор текста к видео указывает, что воровка могла находиться в состоянии опьянения.
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23.06.2022 1946