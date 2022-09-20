Видео: воровка пыталась украсть продукты на глазах у полицейского в Пушкине

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: неизвестная попыталась украсть продукты из магазина в Пушкине, но не смогла скрыться от сотрудника полиции.

На кадрах видно, как воровка выбегает из магазина. Полицейский вместе с сотрудниками магазина догнал женщину. Затем ее отвели обратно для выяснения обстоятельств произошедшего.

Автор текста к видео указывает, что воровка могла находиться в состоянии опьянения.