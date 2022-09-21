В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 641 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 сентября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+16), Пикалёво (+7), Бор (+1).

Волосовский район: Волосово (+4), п. Каложицы (+1), Кикерино (+1), Курковицы (+2), Извара (+1), п. Сельцо (+1), Ястребино (+1), Терпилицы (+3), Зимитицы (+1), Беседа (+3), Большая Вруда (+1), Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+13), Кисельня (+1), Паша (+5), Новая Ладога (+10), Рыбежно (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+3), Кудрово (+15), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+43) , Осельки (+2), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Бугры (+1), Агалатово (+2), Грузино (+1), массив Белоостров (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+3), Заневка (+1), Грузино-Керро (+1), Екатериновка (+1), Касимово (+3), Заводской (+2), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+59), Первомайское (+1), Рощино (+5), Советский (+17), Светогорск (+15), Каменногорск (+3), Торфяновка (+1), Лосево (+2), Ильичёво (+1), Лесогорский (+1), Токарево (+1), Высоцк (+7), Горьковское (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+69), Тайцы (+8), Рождествено (+2), массив Тайцы (+3), д. Никольское (+1), Сиверский (+9), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Малое Верево (+8), Зайцево (+1), Батово (+3), Терволово (+9), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Жабино (+1), Лампово (+4), Романовка (+1), Дружная Горка (+5), Нижняя (+1), Заозерье (+1), Вайя (+1), Зайцево (Веревское с/п) (+1), Новая (Елизаветинское с/п) (+1), Пудость (+2).

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