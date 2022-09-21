В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 641 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 сентября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+16), Пикалёво (+7), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), п. Каложицы (+1), Кикерино (+1), Курковицы (+2), Извара (+1), п. Сельцо (+1), Ястребино (+1), Терпилицы (+3), Зимитицы (+1), Беседа (+3), Большая Вруда (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+13), Кисельня (+1), Паша (+5), Новая Ладога (+10), Рыбежно (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+3), Кудрово (+15), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+43), Осельки (+2), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Бугры (+1), Агалатово (+2), Грузино (+1), массив Белоостров (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+3), Заневка (+1), Грузино-Керро (+1), Екатериновка (+1), Касимово (+3), Заводской (+2), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+59), Первомайское (+1), Рощино (+5), Советский (+17), Светогорск (+15), Каменногорск (+3), Торфяновка (+1), Лосево (+2), Ильичёво (+1), Лесогорский (+1), Токарево (+1), Высоцк (+7), Горьковское (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+69), Тайцы (+8), Рождествено (+2), массив Тайцы (+3), д. Никольское (+1), Сиверский (+9), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Малое Верево (+8), Зайцево (+1), Батово (+3), Терволово (+9), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Жабино (+1), Лампово (+4), Романовка (+1), Дружная Горка (+5), Нижняя (+1), Заозерье (+1), Вайя (+1), Зайцево (Веревское с/п) (+1), Новая (Елизаветинское с/п) (+1), Пудость (+2).
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- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Порхово (+1), Большой Луцк (+1), Ивангород (+7).
- Киришский район: Кириши (+21), Бор (+1).
- Кировский район: Приладожский (+2), Синявино (+1), Назия (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+14), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1), Новая Слобода (+1), Игокиничи (+1), Мустиничи (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+8), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+5), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Оржицы (+2), Виллози (+2), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Сойкино (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Володарское (+6), Ретюнь (+5), Подлесье (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+6), Никольский (+1), Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+31), Сосново (+1), Севастьяново (+4), Кузнечное (+1), Мичуринское (+2), Моторное (+1), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+25), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+34), Цвылёво (+1), Горка (+2), Клинец (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Ульяновка (+1), Никольское (+1), Войскорово (+1).