В Казахстане и Вьетнаме приостановили прием карт «Мир» — СМИ

Ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы «Мир».

Как сообщают «Известия», в частности, карты «Мир» больше не принимают во вьетнамском BIDV. Как сообщил сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

В Народном банке Казахстана (Халык Банк) также перестали принимать карты «Мир». Отмечается, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.