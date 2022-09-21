В Казахстане и Вьетнаме приостановили прием карт «Мир» — СМИ

Автор: Гузель Галимова
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Ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы «Мир».

Как сообщают «Известия», в частности, карты «Мир» больше не принимают во вьетнамском BIDV. Как сообщил сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

В Народном банке Казахстана (Халык Банк) также перестали принимать карты «Мир». Отмечается, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

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20.09.2022 102
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