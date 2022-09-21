Актер Сергей Бурунов попал в больницу в состоянии средней степени тяжести

Указывается, что артист заболел коронавирусом, но долгое время не обращался за помощью к врачам.

Известный российский актер Сергей Бурунов был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Артист пытался лечиться дома, находясь на самоизоляции. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — пишут СМИ.

Представитель актера сообщила, что он чувствует себя нормально и причин для беспокойства нет.