Актер Сергей Бурунов попал в больницу в состоянии средней степени тяжести

Указывается, что артист заболел коронавирусом, но долгое время не обращался за помощью к врачам.
Известный российский актер Сергей Бурунов был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Артист пытался лечиться дома, находясь на самоизоляции. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — пишут СМИ.
Представитель актера сообщила, что он чувствует себя нормально и причин для беспокойства нет.
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