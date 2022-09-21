Госулуги перестали работать после сообщений, что на сервис может прийти повестка

Сервис Госуслуг испытывает перебои в работе.

Телеграм-каналы и СМИ массово сообщают, что повестки о необходимости явки в военкомат подлежащим мобилизации гражданам могут прийти в аккаунт на Госуслугах. На фоне этого сервис перестал работать. Указывается, что россияне ринулись проверять госпочту.

Тем временем, Минцифры опровергают информацию о том, что повестки будут приходить на Госуслуги. Указывается, что для этого нет законодательной базы.

В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет

Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.