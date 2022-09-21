Пока петербургский сотрудник ДПС проверял документы водителя, его собака съела шаверму

Хитрая подруга человека не оставила мужчине, даже кусочек.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, пока хозяин собаки показывал документы сотруднику ДПС, преступница съела его шаверму, которую он оставил в автомобиле.
Нарушений не было, однако этих несколько минут хватило, чтобы совершить гастрономическое преступление.
Вам будет интересно
Периодически выгул собак становится причиной конфликта между хозяином животного и другими людьми. Владелец четвероного друга либо не выполняет правила, прописанные...
18.09.2022 2543