Тепловоз сбил пожилого мужчину возле Шушар

По информации ivbg.ru, 20 сентября около 19:00 в дежурную часть сообщили о том, что на перегоне между станциями Товарный-Витебский – Шушары тепловоз наехал на человека.

Установлено, что 65-летний мужчина пытался перейти пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.