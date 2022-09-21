Тепловоз сбил пожилого мужчину возле Шушар

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 20 сентября около 19:00 в дежурную часть сообщили о том, что на перегоне между станциями Товарный-Витебский – Шушары тепловоз наехал на человека.

Установлено, что 65-летний мужчина пытался перейти пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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19.08.2022 1346
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