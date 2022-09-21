В заброшенном доме в Петербурге нашли труп гражданки Беларуси в розыске

По информации ivbg.ru, 19 сентября в заброшенном доме на Петергофском шоссе нашли труп 37-летней гражданки Республики Беларусь.

На теле зафиксированы переломы носа, гематомы лица и груди. Известно, что умершая находилась в федеральном розыске за неуплату алиментов.

Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза. С места происшествия изъяты следы пальцев рук, следы обуви, одежда и биоматериалы.