Спасатели нашли тело потерявшегося мужчины в лесу возле Тосно

По информации ivbg.ru, 21 сентября дежурная смена поисково-спасательного отряда в городе Тосно получила информацию о потерявшемся.

Заявитель сообщил, что 61-летний мужчина не вышел к месту встречи из лесного массива около озера Кузнецовское.

На место отправились спасатели. Проведя поисковые работы, специалисты обнаружили тело мужчины. Погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции.