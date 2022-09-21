Спасатели нашли тело потерявшегося мужчины в лесу возле Тосно

По информации ivbg.ru, 21 сентября дежурная смена поисково-спасательного отряда в городе Тосно получила информацию о потерявшемся.
Заявитель сообщил, что 61-летний мужчина не вышел к месту встречи из лесного массива около озера Кузнецовское.
На место отправились спасатели. Проведя поисковые работы, специалисты обнаружили тело мужчины. Погибшего эвакуировали и передали сотрудникам полиции.
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