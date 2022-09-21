В войска планируется призвать 300 тысяч резервистов для укрепления занятых территорий.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом, владеющих необходимыми военно-учетными специальностями — сообщает Петербургский Дневник.
Все боятся, мол, наберут мальчиков и бросят на фронт в самое пекло. Давайте разбираться. Практика показала, что задействованные в специальной военной операции войска имеют достаточный опыт, чтобы успешно вести боевые действия. Поэтому у нас есть кому воевать, – отмечает Герой Российской Федерации Олег Крюков. – Частичная мобилизация нужна для удержания уже занятых территорий. Поддержания там порядка, предотвращения терактов, проверки документов и так далее. Мы не можем идти вперед, пока не укрепим тылыГерой Российской Федерации Олег Крюков