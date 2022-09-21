В войска планируется призвать 300 тысяч резервистов для укрепления занятых территорий.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом, владеющих необходимыми военно-учетными специальностями — сообщает Петербургский Дневник.