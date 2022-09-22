Сланцевская центральная городская библиотека преобразилась в мультифункциональный культурный центр

«Жители города разных возрастов смогут приходить сюда не только для обучения и чтения, но также для общения, игр и отдыха ― ведь здесь царит дружественная атмосфера, а для ребят есть мультипликационная студия», ― отметил зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

В результате модернизации в библиотеке были созданы несколько тематических зон – «территорий»: для проведения краеведческих выставок предназначена «территория знания», пространство для чтения с открытым доступом к книгам и электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки и «ЛитРес» организованы на «территории чтения», мастер-классы, образовательные мероприятия будут проводиться на «территории творчества», для организации интеллектуальных игр, дискуссий, форсайт-сессий предусмотрена «территория общения», а цифровые краеведческие коллекции библиотеки сосредоточились на «территории истории».

Напомним, что образцом эффективной модернизации библиотечного пространства в рамках нацпроекта «Культура» стала «Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» в Тихвине. Это и библиотека и социокультурный центр, открывший свои двери читателям ещё в 2015 году. Она стала победителем конкурсного отбора Министерства культуры РФ, проводимого в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря победе в конкурсе из федерального бюджета Ленобласти учреждению было выделено 5 млн рублей на модернизацию.

Отметим, что городская библиотека им. Я. И. Бередникова в Тихвине победила в ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая городская библиотека года».