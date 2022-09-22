Стало известно, какие меры поддержки будут оказаны мобилизованным и им семьям в Ленобласти

Губернатор Ленобласти рассказал о разрабатываемых мерах поддержки для мобилизованных граждан и их семей.

Как поделился глава региона Александр Дрозденко, сейчас областное правительство разрабатывает комплекс мер, направленных на оказание помощи мобилизованным и им родным.

В своем Телеграм губернатор рассказал, что кроме сохранения рабочего места мобилизованных, регион рассмотрит возможность выплатить им компенсации в размере одного МРОТ за счет бюджета и предприятия.

Также предлагается предоставить детям мобилизованных приоритетное место в детских садах, если семья в этом нуждается. Еще одна льгота — целевая квота для обучения в средних специальных и высших учебных заведениях детей мобилизованных граждан.

Кроме того, Дрозденко предлагает обеспечить льготы семьям мобилизованных и в сфере коммунальных услуг. Какие именно, пока неизвестно.

Основная задача, чтобы наши ребята, которые будут находиться на территории Донбасса, понимали, что их близкие и родные не одиноки, их поддерживают и помогают, — поделился Дрозденко в своем Телеграм.

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