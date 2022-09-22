Сотрудники супермаркета сами скрутили вора в Петербурге

По информации ivbg.ru, 21 сентября в супермаркете в Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали вора, который пытался пронести мимо кассы товар.
Вора поймали около 20:30 в магазине на углу Партизана Германа и проспекта Ветеранов. Что именно он пытался вынести из супермаркета, не сообщается.
После поимки преступника сотрудники магазина вызвали правоохранителей.
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