Сотрудники супермаркета сами скрутили вора в Петербурге

По информации ivbg.ru, 21 сентября в супермаркете в Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали вора, который пытался пронести мимо кассы товар.

Вора поймали около 20:30 в магазине на углу Партизана Германа и проспекта Ветеранов. Что именно он пытался вынести из супермаркета, не сообщается.

После поимки преступника сотрудники магазина вызвали правоохранителей.