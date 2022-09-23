Подросток воткнул нож в глаз знакомому в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 сентября подросток получил ножевое ранение в результате несчастного случая в Санкт-Петербурге.  

В больницу попал 14-летний молодой человек с проникающим ранением левого глаза. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По словам пострадавшего, в глаз ножом ему попал знакомый. Это произошло случайно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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21.05.2022 8988
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