Подросток воткнул нож в глаз знакомому в Петербурге

По информации ivbg.ru, 22 сентября подросток получил ножевое ранение в результате несчастного случая в Санкт-Петербурге.

В больницу попал 14-летний молодой человек с проникающим ранением левого глаза. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По словам пострадавшего, в глаз ножом ему попал знакомый. Это произошло случайно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.