Финляндия запретит въезд российским туристам и транзит россиян по шенгенским визам других стран

Как сообщал ivbg.ru, президент Республики и Министерский комитет по внешней политике договорились о принятии принципиального решения относительно значительного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии.
Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов. Транзит россиян по шенгенским визам других стран будет запрещен.
Приехать в Финляндию можно будет на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью.
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23.09.2022 152