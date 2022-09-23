Финляндия запретит въезд российским туристам и транзит россиян по шенгенским визам других стран

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, президент Республики и Министерский комитет по внешней политике договорились о принятии принципиального решения относительно значительного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии.

Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов. Транзит россиян по шенгенским визам других стран будет запрещен.

Приехать в Финляндию можно будет на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью.

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23.09.2022 152
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