Девушка познакомилась с преступником в социальной сети.
Сообщение об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию 23 сентября. Как заявила мать пострадавшей, около недели назад напали на ее 17-летнюю дочь.
При встрече на Будапештской улице злоумышленник силой затолкал девушку в машину и увез на пересечение Софийской улицы и КАД — сообщают Невские новости.
Мужчина азиатской внешности, рост 170 см, худого телосложения. Был одет в темно-серую куртку, белую рубашку, белые брюки и коричневые туфли