Сообщение об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию 23 сентября. Как заявила мать пострадавшей, около недели назад напали на ее 17-летнюю дочь.

При встрече на Будапештской улице злоумышленник силой затолкал девушку в машину и увез на пересечение Софийской улицы и КАД — сообщают Невские новости.