Семнадцатилетнюю жительницу Красного Села похитили и изнасиловали

Автор: Анастасия Щербакова
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Девушка познакомилась с преступником в социальной сети.

Сообщение об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию 23 сентября. Как заявила мать пострадавшей, около недели назад напали на ее 17-летнюю дочь.

При встрече на Будапештской улице злоумышленник силой затолкал девушку в машину и увез на пересечение Софийской улицы и КАД — сообщают Невские новости.

Мужчина азиатской внешности, рост 170 см, худого телосложения. Был одет в темно-серую куртку, белую рубашку, белые брюки и коричневые туфли

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