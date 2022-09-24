США заявили, что не хотят конфликта с Россией

В Белом доме заявили, что Америка не ищет конфликта с Россией.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Америка не хочет вступать с Россией в открытую конфронтацию.
Мы не ищем конфликта с Россией, — приводит слова политика РИА Новости.
Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.
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23.09.2022 274