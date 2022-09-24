Назван курорт, куда не стоит отправляться россиянкам из-за большого количества домогательств

В Испании оказался один из самых высоких в мире уровень домогательств к туристкам.
Кальвия на Майорке оказался курортом с рекордным числом жалоб на домогательства в Испании, пишет Express. Частые вечеринки с запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок.
Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома, — цитирует издание испанского социолога.
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