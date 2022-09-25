Стало известно, где на 25 сентября зафиксированы 696 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 696 человек.
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23.03.2022 1575
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+15), Пикалёво (+1), Ефимовский (+1), Бор (+1), Большой Двор (+1), Ларьян (+1).
- Волосовский район: Волосово (+5), Сумино (+1), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Курск (+1), Большой Сабск (+1), Старые Смолеговицы (+1), Клопицы (+1), Остроговицы (+2), Рутелицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+10), Сясьстрой (+4), Новая Ладога (+8).
- Всеволожский район: Мурино (+22), Всеволожск (+31), Кудрово (+50), Янино-1 (+7), Новое Девяткино (+2), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+14), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+4), Новосергиевка (+1), Вартемяги (+5), Токсово (+2), Старая пустошь (+1), Романовка (+2), Бугры (+2), Гарболово (+1), Агалатово (+5), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Суоранда (+3), Углово (+1), Лупполово (+1), Верхние Осельки (+1), Кальтино (+1), Минулово (+1), Тавры (+1), Токкари (+1), Озерки (+1), Заводской (+1), Невский Парклесхоз (+1), Массив Лехтуси (+1), ПКС Ветеран (+1), Лесколово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+49), Победа (+2), Первомайское (+4), Рощино (+8), Советский (+1), Светогорск (+2), Цвелодубово (+1), Соколинское (+2), Семиозерье (+1), Красносельское (+1), Яшино (+1), Ленинское (+3), Красная Долина (+1), Камышовка (+1), Ермилово (+1), Рябово (+1), Токарево (+3), Медянка (+1), Высоцк (+3), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+36), Тайцы (+5), Рождествено (+1), массив Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+3), Пудомяги (+3), массив Строганово (+3), Батово (+1), Терволово (+5), Коммунар (+1), Белогорка (+1), Большое Рейзино (+1), Новый Учхоз (+3), Новый Свет (+1), Старосиверская (+3), Дружная Горка (+3), Тяглино (+1), Нижняя (+2), Кургино (+1), Большая Ивановка (+1), Новая, Елизаветинское с/п (+1), Педлино (+1), Протасовка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Усть-Луга (+1), Ивангород (+8).
- Киришский район: Кириши (+32), Пчевжа (+2), Чирково (+1), Среднее село (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Шум (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Янега (+1), Тервеничи (+1).
- Ломоносовский район: Михайловская (+1), Новоселье (+2), Низино (+1), Новогорелово (+1), Иннолово (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+9), Оржицы (+1), Виллози (+2), Пеники (+1), Лебяжье (+4), Карвала (+1), Узигонты (+1), Петровское (+2), СНТ Вертикаль (+2), Саксолово (+2).
- Лужский район: Луга (+1), Володарское (+3), Ретюнь (+1), Вяжище (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+22), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+15), Саперное (+2), Светлое (+1), Кузнечное (+1), Починок (+2), Красноозёрное (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+43), Большие Поля (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+65), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+6), Цвылёво (+1), Красава (+2).
- Тосненский район: Тосно (+10), Никольское (+5), Федоровское (+1), Форносово (+1), Аннолово (+1).