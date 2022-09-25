В голову шестилетней девочке прилетела выброшенная из окна бутылка в Рыбацком

По информации ivbg.ru, 25 сентября в дежурную часть сообщили о том, что возле дома № 1 по Прибрежной улице в Рыбацком бутылка упала на голову ребенка.

Установлено, что 24 сентября около 13:20 неизвестный выкинул из окна бутылку, которая попала в голову гулявшей с отцом 6-летней девочки. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Врачи диагностировали резаную рану лба. Подозреваемую задержали – ей оказалась 50-летняя женщина. Заведено уголовное дело о хулиганстве.