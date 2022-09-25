Охранник поджег шкафы в детсаду в Петербурге

По информации ivbg.ru, сообщение о возгорании в доме № 84, корп. 2, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге поступило в экстренные службы 24 сентября в 02:46.
В 04:11 пожар ликвидирован. Сообщения о пострадавших не поступали. Подозреваемого в поджоге задержали на месте – им оказался 50-летний охранник частной компании.
По предварительным данным, он поджег шкафов в детском саду. Сумма материального ущерба устанавливается. Задержанный помещен в изолятор.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 570