Охранник поджег шкафы в детсаду в Петербурге

По информации ivbg.ru, сообщение о возгорании в доме № 84, корп. 2, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге поступило в экстренные службы 24 сентября в 02:46.

В 04:11 пожар ликвидирован. Сообщения о пострадавших не поступали. Подозреваемого в поджоге задержали на месте – им оказался 50-летний охранник частной компании.

По предварительным данным, он поджег шкафов в детском саду. Сумма материального ущерба устанавливается. Задержанный помещен в изолятор.