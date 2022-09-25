Задержан 14-летний школьник, проломивший самокатом сверстнику голову в Кудрово

Как сообщал ivbg.ru, 23 сентября в полицию Всеволожского района сообщили о 14-летнем мальчике, госпитализированном с детской площадки на Европейском проспекте в Кудрово Всеволожского района.

Около 18:00 на детской площадке поссорились дети. Один ударил другого по голове самокатом. Врачи зафиксировали тяжелые травмы головы и переломы костей черепа. Состояние подростка оценивается как крайне тяжелое.

О задержании подозреваемого стало известно 25 сентября – им оказался 14-летний восьмиклассник из Кудрово. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Пострадавшему проведена нейрохирургическая операция. Состояние остается тяжелым, ребенок в реанимации.