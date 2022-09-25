Иномарка съехала в кювет в поселке им. Морозова. Погиб пассажир

По информации ivbg.ru, 24 сентября около 23:30 на 105 километре трассы «Магистральная» в поселке имени Морозова Всеволожского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 18-летнего молодого человека съехал в кювет и наехал на камень. Погиб 23-летний пассажир. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заведении уголовного дела.