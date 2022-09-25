Рабочая неделя начнется в Ленобласти с осадков и тумана

По данным главного управления МЧС России, ночью 26 сентября на территории Ленинградской области температура воздуха опустится до +3… +8 °C. Днем в среднем +13 °C.

Порывы переменного ветра достигнут пяти метров в секунду. Ночью и утром местами туман. В связи с ухудшением погодных условий и видимости на дорогах водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.