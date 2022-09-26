Свидетели дают показания в деле о геноциде мирного населения на территории Ленобласти

Бывшие малолетние узники немецких концлагерей дают свидетельские показания в деле о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны

Бывшие малолетние узники немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в Ленобласти в годы ВОВ, сегодня, 26 сентября, рассказали в суде о том, как содержали пленных детей в созданном немцами лагере в Вырице, как продавали угнанное мирное население в Литву и как содержали пленных в концлагерях в Германии.

Так трехлетний Валентин Исаев в 1942 году попал в немецкий концентрационный лагерь в Вырицер, где за любую провинности жестоко наказывали и кровь брали.

«И меня немцы тащили, но воспитатель сказала, что у меня тиф, и они меня бросили. Но дети пропадали. В 1944 году нам сказали прятаться, и мы забрались в подвал. Немец по входной двери подвала прошёлся очередью из автомата, и в этот же день пришли наши войска. Нас помыли в бане на берегу реки Оредеж, а на следующий день на автобусе отвезли в детский дом. Там я находился до 1947 года. Тогда же нашёлся мой отец», — рассказал Валентин Исаев.

По воспоминаниям Веры Георгиевны Шефтер, которой на начало Великой Отечественной войны было 10 лет, «ремнём с изображённой на ней свастикой надзиратели лупили детей так, что лопалась кожа», «дети были голодные, больные».

Антонина Прокофьева в своих показаниях суду отметила, что в деревне Турышкино стояли виселицы, и люди подолгу на них висели — в назидание другим.

«Злодеяний было полно. Били розгами тех, кто давал хлеб заключённым. Питание было — баланда из гнилых овощей и трава, которую мы детьми искали», — рассказала Антонина Прокофьева.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, 21 сентября, в роли экспертов на заседании суда выступили региональные поисковики, сотрудники Ленинградского областного государственного архива в и мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Прямую трансляцию из зала суда можно посмотреть по ссылке.

Уже установлено, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек.

Только в лагере «Дулаг-154» в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных. В 2022 году на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом «Искра» были обнаружены более 130 человек, 60 из них — военнопленные. А на территории существовавшего в годы войны Лужского пересылочного лагеря для военнопленных «Дулаг 320» поисковиками найдены останки 130 человек.

Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России.