Свидетели дают показания в деле о геноциде мирного населения на территории Ленобласти

Бывшие малолетние узники немецких концлагерей дают свидетельские показания в деле о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны
Бывшие малолетние узники немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в Ленобласти в годы ВОВ, сегодня, 26 сентября, рассказали в суде о том, как содержали пленных детей в созданном немцами лагере в Вырице, как продавали угнанное мирное население в Литву и как содержали пленных в концлагерях в Германии.
Так трехлетний Валентин Исаев в 1942 году попал в немецкий концентрационный лагерь в Вырицер, где за любую провинности жестоко наказывали и кровь брали.
По воспоминаниям Веры Георгиевны Шефтер, которой на начало Великой Отечественной войны было 10 лет, «ремнём с изображённой на ней свастикой надзиратели лупили детей так, что лопалась кожа», «дети были голодные, больные».
Антонина Прокофьева в своих показаниях суду отметила, что в деревне Турышкино стояли виселицы, и люди подолгу на них висели — в назидание другим.
Как уже ранее писал ivbg.ru, 21 сентября, в роли экспертов на заседании суда выступили региональные поисковики, сотрудники Ленинградского областного государственного архива в и мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Прямую трансляцию из зала суда можно посмотреть по ссылке.
Уже установлено, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек.
Только в лагере «Дулаг-154» в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных. В 2022 году на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом «Искра» были обнаружены более 130 человек, 60 из них — военнопленные. А на территории существовавшего в годы войны Лужского пересылочного лагеря для военнопленных «Дулаг 320» поисковиками найдены останки 130 человек.
Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России.