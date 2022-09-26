Россиянам рассказали, куда обращаться, если их мобилизовали по ошибке

В стране фиксируется множество случаев, когда военкоматы призывают граждан, не подходящих под частичную мобилизацию.
В России запускаются центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при частичной мобилизации. Их разворачивает Общероссийский народный фронт. К организации можно обратиться лично и по телефону. Также у них есть группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Указ Президента о частичной мобилизации — требование сегодняшнего дня. И при её проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать, — приводит «Объясняем.рф» слова Михаила Кузнецова, руководителя исполкома Народного фронта.