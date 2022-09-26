Россиянам рассказали, куда обращаться, если их мобилизовали по ошибке

В стране фиксируется множество случаев, когда военкоматы призывают граждан, не подходящих под частичную мобилизацию.

В России запускаются центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при частичной мобилизации. Их разворачивает Общероссийский народный фронт. К организации можно обратиться лично и по телефону. Также у них есть группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.