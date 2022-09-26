В аэропорту Пулково пограничники получили от военных комиссариатов списки граждан, которые подлежат частичной мобилизации.
Тех, кто есть в этих списках, не пускают за границу через КПП, пишет Деловой Петербург.
По предварительным данным, стоящим на контроле отказывают в пересечении границы, но при этом никого не задерживают и не передают.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что никаких решений о закрытии границ на текущий момент нет.
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26.09.2022 42