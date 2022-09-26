ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Александр Виноградов.





Сержант Александр Виноградов действовал в составе

группы, которая удерживала оборону на заданном рубеже.

Украинские националисты, стремясь осуществить прорыв,

раз за разом атаковали позиции российских войск.

Отражая атаки противника, Александр Виноградов огнем из

гранатомета уничтожил боевиков, прорвавшихся вглубь

обороны. В бою один из российских военнослужащих

получил ранение. Рискуя собственной жизнью, сержант

Виноградов вынес тяжелораненого сослуживца из-под огня и

оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас ему

жизнь.

В течение дня группа российских военнослужащих отбила

несколько атак, нанеся значительный урон противнику в

живой силе и вооружении. В результате националисты

вынуждены были отступить.

Воспользовавшись временным прекращением огня,

подразделение сержанта Виноградова выдвинулось в

безопасный район, где заняло новые позиции. Потерь среди

личного состава допущено не было.