Забег по Кавказу стал последним для спортсменки из Ленобласти

Девушка была госпитализирована с мероприятия Alpindustria Arkhyz Race.

Как сообщили в издании «Спорт-Экспресс», на экстремальном горном забеге Alpindustria Arkhyz Race произошла трагедия, погибла спортсменка из Ленобласти Кристина Безуглова.

Отмечается, что девушка не единственная жертва. На трассе также скончался 18-летний Алексей Васильев из Верхней Пышмы Свердловской области.

Правоохранители ведут проверку по факту случившегося. Причины смерти молодых людей выясняются. Предполагается, что они умерли от переохлаждения.

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В свою очередь организаторы утверждают, что все участники чувствовали себя хорошо, снаряжение, опыт, здоровье у них имелись.