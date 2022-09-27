Асфальт от Велигонтов в сторону Марьино обновлен в рамках нацпроекта

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок одной из основных региональных магистралей Ломоносовского района

В общей сложности заменено чуть больше четырех километров покрытия. Непосредственно у Марьино дорожники также обустроили широкие пешеходные дорожки и новые остановки. Сейчас дорожники заканчивают асфальтировать съезды, после чего будет нанесена разметка.

«Ремонт сделан досрочно с опережением графика на год, как ранее и просили нас водители. Нагрузка на дорогу Ропша — Марьино за последние несколько лет значительно возросла, так как эта часть Ломоносовского района сейчас интенсивно развивается», — пояснил глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Отметим, что в начале лета был отремонтирован участок Гостилицкого шоссе от деревни Порожки до Гостилиц. Целиком отремонтирована трасса Большая Ижора — Бронка — Пеники и сейчас заканчивается ремонт Волковицкого шоссе по направлению к Кипени.

Вам будет интересно Аудиогид, рассказывающий о событиях времен войны в Кировске, стал доступен онлайн Создатели проекта «По следам боевой славы» представили третий ролик про аудиогид, посвященный 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне Проект предусматривает... 18.10.2020 1035

Ранее в Кировском районе Ленинградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе и практически закончено обновление десяти километров трассы от Мги до Луги на участке до и после деревни Сологубовка.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.