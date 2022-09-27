Неизвестный попытался поджечь редакцию газеты в Приозерском районе

Автор: Александр Селиванов
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Сторож обнаружила бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

По информации правоохранительных органов, неизвестный кинул дву бутылки с горючим в сторону редакции газеты «Красная Звезда» в Приозерске.

После хлопка, сторож решила обойти здание редакции и обнаружила несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском неудачливого поджигателя.

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26.09.2022 165
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