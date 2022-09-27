Неизвестный попытался поджечь редакцию газеты в Приозерском районе

Сторож обнаружила бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

По информации правоохранительных органов, неизвестный кинул дву бутылки с горючим в сторону редакции газеты «Красная Звезда» в Приозерске.

После хлопка, сторож решила обойти здание редакции и обнаружила несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском неудачливого поджигателя.