Среда будет дождливой и прохладной для жителей Ленобласти

Утром местами будет туман.

По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 28 сентября, в Ленобласти ожидается дождливая и прохладная погода.

Воздух прогреется до +7 +12 градусов. Будет преобладать восточный и северо-восточный ветер со скоростью до 4-9 м/с.

Атмосферное давление слабо понизится.