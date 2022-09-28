Среда будет дождливой и прохладной для жителей Ленобласти

Утром местами будет туман.
По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 28 сентября, в Ленобласти ожидается дождливая и прохладная погода.
Воздух прогреется до +7 +12 градусов. Будет преобладать восточный и северо-восточный ветер со скоростью до 4-9 м/с.
Атмосферное давление слабо понизится.
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16.09.2022 162