Мужчина решивший прогуляться по лесам Подпорожского района был спасен

Блуждающего в лесу грибника нашли спасатели из Лодейного Поля.
По информации Аварийно-спасательной службы по Ленобласти, сотрудники поисково-спасательного отряда Лодейного Поля отправились на поиски мужчины, который пропал в районе деревни Мандроги Подпорожского района.
В результате поисковых работ спасателям удалось найти мужчину и вывести из леса. Информация о его состоянии не приводится.
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27.09.2022 36