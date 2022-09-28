Мужчина решивший прогуляться по лесам Подпорожского района был спасен

Автор: Александр Селиванов
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Блуждающего в лесу грибника нашли спасатели из Лодейного Поля.

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Источник: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

По информации Аварийно-спасательной службы по Ленобласти, сотрудники поисково-спасательного отряда Лодейного Поля отправились на поиски мужчины, который пропал в районе деревни Мандроги Подпорожского района.

В результате поисковых работ спасателям удалось найти мужчину и вывести из леса. Информация о его состоянии не приводится.

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27.09.2022 36
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