Мужчина решивший прогуляться по лесам Подпорожского района был спасен

Блуждающего в лесу грибника нашли спасатели из Лодейного Поля.

По информации Аварийно-спасательной службы по Ленобласти, сотрудники поисково-спасательного отряда Лодейного Поля отправились на поиски мужчины, который пропал в районе деревни Мандроги Подпорожского района.

В результате поисковых работ спасателям удалось найти мужчину и вывести из леса. Информация о его состоянии не приводится.