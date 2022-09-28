«Известия»: в России выросли цены на товары для мобилизованных

Любое шоковое событие провоцирует спекулятивный рост цен, сообщают эксперты.

После 21 сентября в России отмечается повышенный спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, некоторые медикаменты и ряд других товаров. Данная продукция пользуется спросом у граждан, подлежащих частичной мобилизации, и у граждан, добровольно уезжающих на Украину в зону боевых действий.

О таком положении дел рассказал в своем письме депутата Государственной думы от «Единой России» Александр Якубовский в ФАС и Генеральную прокуратуру. Копия данного документа имеется в распоряжении у «Известий».

По словам президента консалтинговой компании Magic Group Александра Перемятова, на самом деле наблюдается рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на иные товары. Эту же информацию подтвердила эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова. Любое шоковое событие провоцирует спекулятивный рост цен, сообщают эксперты.