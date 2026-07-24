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ЦБ РФ снизил ключевую ставку десятый раз подряд

Ключевая ставка в России теперь составляет 14%.

Центральный банк России понизил ключевую ставку на 0,25% — до 14%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора 24 июля.

«Совет директоров <...> принял решение снизить <...> ставку на 25 базисных пунктов», — указано в сообщении.

Дальнейшие решения по ключевой ставки ЦБ РФ будет принимать, исходя из инфляции и инфляционных ожиданий, а также внутренних и внешних условий

Отметим, что понижение ключевой ставки произошло десятый раз подряд.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

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«Туман. Период предупреждения с 21 ч. 24 июля до 09 ч. 25 июля местами туман», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

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