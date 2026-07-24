Ключевая ставка в России теперь составляет 14%.
Центральный банк России понизил ключевую ставку на 0,25% — до 14%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора 24 июля.
«Совет директоров <...> принял решение снизить <...> ставку на 25 базисных пунктов», — указано в сообщении.
Дальнейшие решения по ключевой ставки ЦБ РФ будет принимать, исходя из инфляции и инфляционных ожиданий, а также внутренних и внешних условий
Отметим, что понижение ключевой ставки произошло десятый раз подряд.
Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine