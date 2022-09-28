Дрозденко назначит своего спецпредставителя по частичной мобилизации и поддержке военнослужащих в зоне СВО

В ближайшее время Александр Дрозденко может назначить спецпредставителя губернатора Ленобласти по частичной мобилизации и поддержке военнослужащих в зоне СВО.

«Важно, чтобы люди чувствовали, что даже надев шинели и каски они нужны на гражданке. Цепочка связи с домом очень важна. Может, важнее всего остального», — цитирует слова главы региона tg-канал «Тайны Ленинградского двора».

Ранее Александр Дрозденко встретился в Лужском районе с мобилизованными гражданами, ответил на вопросы и рассказал о мерах поддержки.