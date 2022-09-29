Атмосферное давление будет ниже нормы.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса в его телеграм-канале, в четверг, 29 сентября, в Ленобласти ожидается облачная погода с осадками. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду.