Атмосферное давление будет ниже нормы.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса в его телеграм-канале, в четверг, 29 сентября, в Ленобласти ожидается облачная погода с осадками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду.
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