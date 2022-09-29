Минобороны РФ не обращалось к Грузии и Казахстану с требованием возвращать уезжающих россиян обратно

Об этом оборонное ведомство заявило в своих официальных аккаунтах.
Министерство обороны России на фоне частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам с просьбами принудительного возвращать российских граждан в РФ. Кроме того, ведомство не имеет подобных планов.
Ранее стало известно, что на границе Казахстана и Астраханской области будет развернут военкомат в ближайшие дни.
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29.09.2022 53