Минобороны РФ не обращалось к Грузии и Казахстану с требованием возвращать уезжающих россиян обратно

Об этом оборонное ведомство заявило в своих официальных аккаунтах.

Министерство обороны России на фоне частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам с просьбами принудительного возвращать российских граждан в РФ. Кроме того, ведомство не имеет подобных планов.

Ранее стало известно, что на границе Казахстана и Астраханской области будет развернут военкомат в ближайшие дни.