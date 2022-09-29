Минобороны РФ не обращалось к Грузии и Казахстану с требованием возвращать уезжающих россиян обратно

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Об этом оборонное ведомство заявило в своих официальных аккаунтах.

Министерство обороны России на фоне частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам с просьбами принудительного возвращать  российских граждан в РФ. Кроме того, ведомство не имеет подобных планов.

Ранее стало известно, что на границе Казахстана и Астраханской области будет развернут военкомат в ближайшие дни.

Вам будет интересно
Минобороны РФ не обращалось к Грузии и Казахстану с требованием возвращать уезжающих россиян обратно минобороны, казахстан, Грузия
«Не стоит принимать всерьез»: финский политолог прокомментировал строительство забора на границе с Россией
Эксперт считает, что на забор на финско-российской границе вряд ли появится. По словам эксперта, жители восточной Финляндии очень ждут русских гостей.
29.09.2022 53
Автор