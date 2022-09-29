Стали известны лучшие регионы для рыбалки в этом году

Большинство рыбаков отдают предпочтение Астраханской области.

За Астраханскую область проголосовало 29% опрошенных рыбаков. Именно в низовье Волги водится много жереха, судака, бершей, щуки и окуня. Без улова, как делятся рыбаки, уехать будет сложно.

Вторым по популярности местом у рыбаков стала граничащая с Ленобластью республика Карелия. В частности, любители рыбалки любят ездить на Онежское озеро. За этот водоем проголосовало 18%.

Как стало известно РИА Новости, тройку лидеров замыкает Рыбинское водохранилище в Ярославской области. За него проголосовало 12% респондентов.