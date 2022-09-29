В Анталье прошел митинг против отказа турецких банков работать с картами «Мир»

В Анталье на юге Турции прошел митинг против отказа турецких банков работать с картами российской платежной системы «Мир».

Митингующие призывали оставить в покое карты «Мир» и требовали продолжения торговых отношений с Россией. Сообщается, что от этого решения страдают не только российские туристы, но и граждане Турции, работающие в туристической сфере, убытки которой сейчас оценивают в среднем в 80%, пишет «Общая газета Ленобласти».

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Ранее прием карт «Мир» приостановили банки Вьетнама, Казахстана, Армении и Узбекистана.