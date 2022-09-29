Александр Дрозденко ознакомился с работой Киришского завода полимерных конструкций

Предприятие, запущенное в мае 2022 года, сегодня, 29 сентября, посетил глава Ленобласти
Предприятие предоставляет собой промышленное производство непрерывной полимерной профильной ленты методом экструзии. Цель технологии ― изготовление и восстановление трубопроводов различного назначения и сечения.
Срок реализации проекта 5 лет, планируется создание до 150 рабочих мест. На текущий момент готова к запуску первая производственная линия ПВХ профиля производительностью 800 тонн в год, создано 41 рабочее место.
Напомним, что на протяжении многих лет Ленинградская область является одним из лидеров по темпам экономического развития в Северо-Западном федеральном округе. А помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.