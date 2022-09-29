Накануне в зал заседаний комиссии депутатов МО «Муринское городское поселение» явился военком, однако депутаты повестку брать отказались.
По словам депутата Дмитрия Кузьмина, эти люди были точно не из Муринского военно-учётного стола.
29 сентября, прямо во время заседания депутатских комиссий в помещение вошли неизвестные люди и представились работниками военкомата — сообщает 78.
По словам депутата Дмитрия Кузьмина, эти люди были точно не из Муринского военно-учётного стола.
29 сентября, прямо во время заседания депутатских комиссий в помещение вошли неизвестные люди и представились работниками военкомата — сообщает 78.
Документы не показали. Начали срывать заседание. Я, согласно регламенту, неоднократно попросил не мешать работе органа местного самоуправления. После трёх попыток срыва они удалились в неизвестном направленииДмитрий Кузьмин