Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка ДНР уничтожено до 80-ти боевиков.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе насёленного пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198-ми районах.

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В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня «HIMARS» производства США. В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населённого пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка ДНР.

В районе населённого пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Курахово ДНР и украинский Су-24 в районе населённого пункта Калуга Николаевской области.

Средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Ясеневка ЛНР, Павловка и Петровское ДНР.

Кроме того, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM» производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.