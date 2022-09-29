В Минобороны России рассказали, чем будут заниматься мобилизованные в зоне спецоперации

Министерство обороны РФ назвало задачи, которые будут стоять перед россиянами, которые отправятся в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации.

Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, действуя в составе подразделений резерва и усиления.

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