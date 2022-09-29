Соответствующий приказ подписал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Согласно документу, призванные на службу в рамках частичной мобилизации работники могут получить денежное вознаграждение на сумму 200 тысяч рублей — сообщают Невские Новости.
При возвращении его в ОАО «РЖД» после увольнения с военной службы по мобилизации (не позднее шести месяцев с даты увольнения) ему будет выплачена сумма в размере должностного оклада (месячной тарифной ставки), действующего на дату возобновления трудового договора