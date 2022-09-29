Мобилизованным петербургским железнодорожникам окажут материальную поддержку

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий приказ подписал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. 

Согласно документу, призванные на службу в рамках частичной мобилизации работники могут получить денежное вознаграждение на сумму 200 тысяч рублей — сообщают Невские Новости.

При возвращении его в ОАО «РЖД» после увольнения с военной службы по мобилизации (не позднее шести месяцев с даты увольнения) ему будет выплачена сумма в размере должностного оклада (месячной тарифной ставки), действующего на дату возобновления трудового договора

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