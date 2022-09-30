Россию могут допустить до Олимпийских игр — 2028

Так считает заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
Как поделилась Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, сборная России может быть допущена на Олимпиаду в 2028 году. Она состоится в Лос-Анджелесе.
«По моему мнению, мы поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году», — рассказала Тарасова РИА Новости Спорт.
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