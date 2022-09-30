Россию могут допустить до Олимпийских игр — 2028

Так считает заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Как поделилась Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, сборная России может быть допущена на Олимпиаду в 2028 году. Она состоится в Лос-Анджелесе.

«По моему мнению, мы поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году», — рассказала Тарасова РИА Новости Спорт.