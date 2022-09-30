Фото: в Петербурге проходит акция-концерт в поддержку присоединения новых территорий

В Петербурге в Петропавловской крепости проходит акция-концерт в поддержку вступления в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Решение о присоединении этих территорий к России было принято в пятницу, 30 сентября. Были подписаны соответствующие договоры.
Источник: "Mash на Мойке"
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