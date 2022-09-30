Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 30 сентября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск ДНР, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Закотное Донецкой Народной Республики и города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка ДНР, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб ДНР, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Маяки ДНР, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаев, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб ДНР.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции.

Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка в норме.