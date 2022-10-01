Подросток убедил пенсионерку из Ленобласти отдать ему почти миллион рублей

Бабушка поверила, что ее дочь якобы попала в ДТП и ей срочно требуются деньги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ленобласти, в полицию обратилась пенсионерка. По словам женщины неизвестный парень убедил ее передать курьеру 10 200 долларов США и 3 700 евро, чтобы ее внучке, которая якобы попала в ДТП, не грозила уголовная ответственность.

В итоге мошенника задержали. Им оказался 15-летний подросток.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.