Подросток убедил пенсионерку из Ленобласти отдать ему почти миллион рублей

Бабушка поверила, что ее дочь якобы попала в ДТП и ей срочно требуются деньги.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ленобласти, в полицию обратилась пенсионерка. По словам женщины неизвестный парень убедил ее передать курьеру 10 200 долларов США и 3 700 евро, чтобы ее внучке, которая якобы попала в ДТП, не грозила уголовная ответственность.
В итоге мошенника задержали. Им оказался 15-летний подросток.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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22.09.2022 126