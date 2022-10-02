На полигоне «Лужский» для мобилизованных в Ленобласти организовали культурную программу

В Ленобласти на полигоне «Лужский» перед мобилизованными гражданами выступил вокально-инструментальный ансамбль пограничных войск ФСБ России.

Предполагается, что подобные культурно-патриотические мероприятия будут проходить в воинских частях и соединениях ЗВО регулярно в течение всего периода проведения частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В настоящий момент на общевойсковых полигонах ЗВО продолжаются занятия с призванными в рамках частичной мобилизации. Бойцы выполняют нормативы по стрельбе и вспоминают как пользоваться вооружением и техникой.