На полигоне «Лужский» для мобилизованных в Ленобласти организовали культурную программу

В Ленобласти на полигоне «Лужский» перед мобилизованными гражданами выступил вокально-инструментальный ансамбль пограничных войск ФСБ России.
Предполагается, что подобные культурно-патриотические мероприятия будут проходить в воинских частях и соединениях ЗВО регулярно в течение всего периода проведения частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В настоящий момент на общевойсковых полигонах ЗВО продолжаются занятия с призванными в рамках частичной мобилизации. Бойцы выполняют нормативы по стрельбе и вспоминают как пользоваться вооружением и техникой.
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28.09.2022 137